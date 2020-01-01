فرنسا: وباء كورونا تحت السيطرة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس المجلس العلمي في ​فرنسا​ البروفسور جان-فرنسوا ديلفريسي، في حديث لاذاعة "فرانس-انتر" أن "وباء كوفيد-19 تحت السيطرة حاليا في البلاد"، مشيرا الى أن "الفيروس لا يزال موجودا وخصوصا في بعض المناطق، لكن انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميا في مطلع آذار قبل العزل، نعتبر الآن انها باتت حوالى ألف حالة تقريبا".

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت في بيان يوم أمس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة فيروس ​كورونا​ في البلاد ارتفع بواقع 767 إلى 152444، كما زادت الوفيات 44 حالة ليرتفع العدد إلى 29065، مشيرة الى أن عدد الأشخاص الذين استقبلتهم المستشفيات لعلاجهم من مرض كوفيد-19 الذي يسببه كورونا واصل تراجعه المستمر منذ سبعة أسابيع، إذ انخفض بواقع 413 أو 3,1 في المئة إلى 13101.

واستمر عدد الأشخاص الذين يعالجون في وحدات العناية المركزة في الانخفاض أيضا، إذ تراجع 74 أو 3,9 في المئة إلى 1163.