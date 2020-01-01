وزير الدفاع اليوناني: مستعدون لأي عمل عسكري ضد تركيا

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، في حديث تلفزيوني، أن بلاده مستعدة لكل شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك للعمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات.

وأشار بانايوتوبولوس إلى أن، وزارته تلاحظ تزايد الاستفزازات التركية في الآونة الأخيرة، مضيفاً: “كان سلوك تركيا عدوانياً جداً في الفترة الأخيرة. أعتقد أن طريقتنا الوحيدة للتعامل مع هذا السلوك، الذي يميل عموما إلى العدوان، تتلخص في استخدام جميع الأسلحة الدبلوماسية، وكذلك ضمان زيادة قدرة جيشنا على الردع”.

وعندما سئل عما إذا كانت اليونان مستعدة لحل عسكري للنزاع مع تركيا، كما قال مستشار رئيس الوزراء اليوناني، أجاب بانايوتوبولوس: “بالضبط كذلك”.

وأضاف الوزير: “لقد قال المستشار إننا نستعد لأي وضع. بالطبع، كل شيء ممكن بما في ذلك العمل العسكري. نحن لا نريد ذلك، لكننا نريد أن نوضح أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية حقوقنا السيادية قدر الإمكان”.