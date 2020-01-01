ارتفاع في أسعار النفط

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على استعداد دول مجموعة “أوبك+” لتمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يومياً) إلى ما بعد حزيران الجاري.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بنسبة 0.86% إلى 37.73 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة لمزيج “برنت” فقد صعدت بنسبة 1.13% إلى 40.44 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وذكر مصدر في أحد الوفود لوكالة “إنترفاكس”، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على إنتاج النفط، والتي كانت سارية في ايار وحزيرن، لتشمل شهر تموز أيضاً، وبعد ذلك سينظر الجانبان في كيفية تطور الوضع.