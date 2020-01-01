تركيا: فرض حظر تجول في 15 ولاية يومي السبت والأحد لمواجهة كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​، "فرض ​حظر التجول​ يومَي السبت والأحد، في 16 ولاية تركيّة، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)"

وأوضحت في تعميم أرسلته الداخلية إلى الولايات المشمولة بالحظر، أنّ "محلات البقالة والخضروات واللحوم والمكسّرات ستبقى مفتوحة يوم الجمعة حتّى الساعة 23:00. أمّا خلال حظر التجول يوم السبت، فستفتح محلات البقالة والخضار واللحوم و​المكسرات​ بين الساعتين 10:00 - 17:00".

وأشارت إلى أنّ "أفران ​الخبز​ ومحلات المعجنات وبيع الخبز والحلويات ستبقى مفتوحة خلال يومي الحظر"، موضحةً أنّ "​المطاعم​ ستقدّم خدماتها عبر التوصيل إلى منازل فقط خلال يومي السبت والأحد". وبيّنت أنّ "المواطنين (باستثناء من هم فوق سن 65 ودون 18 عامًا) سيتمكّنون خلال هذه الفترة من ارتياد المحال التجاريّة المذكورة آنفًا لتأمين احتياجاتهم الأساسيّة، على أن تكون في منطقة إقامتهم نفسها وشريطة عدم استخدام السيارات (باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة)".

ويشمل هذا القرار ولايات ​أنقرة​، بالكسير، بورصه، أسكيشهر، غازي عينتاب، ​إسطنبول​، إزمير، قيصري، كوجالي، قونيه، مانيسا، سكاريا، سامسون، وان، وززنغلداق.