أبراج الجمعة 5 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 5 حزيران:

صامد ويعرف طريقه.. مصمم وثابت وعنيد وقوي وعملي ومحافظ ويقاوم التغيير.. مسالم ويصعب استفزازه.

الفترة القادمة فيها حلول وسط ومشاركة ناجحة وتحسن على صعيد المال في شهر آب مساعدة.. والبعض انسحاب من مشاركة والانتباه من المضللين والحذر ضروري.. لا تتخذ قرارات مهمة.. للبعض سفر ومكافأة .. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار مناسب للتحرك وجيد وتشرق وتعوض خسارة وتفتح مواضيع مهمة.. اليوم لمصلحتك في قضايا القانون والأوراق.

الثور:

تصحح أخطاء وتستفيد من جهة ما.. أمور مالية.. اترك باب الحوار مفتوحاً وابق جريئاً وابتعد عن المشكلات.

الجوزاء:

كن عنصراً إيجابياً اليوم واعمل مابوسعك للحفاظ على التوازن مع الشركاء العاطفيين المهنيين.. دلل نفسك.

السرطان:

تملك قوة وطاقة وتتراجع وتتقوقع بسبب ضغط العمل.. انتبه على صحتك فاليوم للعمل الكثير والمتراكم.

الأسد:

نشيط وتبدي رأيك ولاتستمع للحقائق.. تستمتع مع الأصدقاء وتستعيد عزيمتك وقسم منكم يتلقى خبراً عن الأولاد أو يمارس هواية يحبها.

العذراء:

مشغول بأمور منزلية وترغب بالأمن العائلي وربما هناك عطل منزلي أو مشكلة قانونية.. لاتتهرب وقوّي قلبك في العائلة ولاتخاف اليوم من أي شخص لأن ماتريده يأتيك فلا تعجل بأي عملية.

الميزان:

تطل بحركة ونشاط ومفاجأت وخبر بانتظاره.. تدور أحدث النهار بسرعة ونراك تقدم فكرة جديدة.. سريع النجاح لكن تكون غير مبالي.. نهار جيد.

العقرب:

خطط متنوعة وربما هناك تحسن في المال وعقد عمل وود من قبل أحدهم وهذا يشجعك.. كن حذراً على مصروفك وقسم منكم هدية في طريقها إليكم.

القوس:

القمر في برجك تستعيد نشاطك والأمور واضحة وعروض جديدة وتقبل على النهار بتفاؤل وتعالج ما يزعجك وتفتح صفحات جديدة.

الجدي:

ربما هناك عرقلة أو تأخير ولوم وعتاب لا تتسرع.. نهار جيد للترفيه واتخاذ موقف.. حافظ على صبرك.

الدلو:

نهار جيد للمشاركة والوصول إلى حل مرضي والحظ يدعمك وتفتح قنوات تواصل جديدة والاجتماع بالأصدقاء والبدء بدعوة أو عزيمة.

الحوت:

حاول الحافظ على رصانتك أنت لطيف وتوحي بالثقة، لكن انظر إلى الأمام ولاتنظر إلى الخلف.. ابتسم فاليوم يحمل لك موعد مهم تحقق نجاح وقدم مصالحة وحافظ على سمعتك الطيبة.