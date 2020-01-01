انسحاب 3 من معدي دراسة شهيرة حول خطورة عقار "هيدروكسي كلوروكين"

الجمعة, 5 حزيران 2020 الساعة 00:15 | منوعات, صحة

انسحاب 3 من معدي دراسة شهيرة حول خطورة عقار

جهينة نيوز:

أعلن ثلاثة باحثين شاركوا في إعداد دراسة شهيرة ربطت بين تعاطي عقار "هيدروكسي كلوروكين" وخطر الموت، أنهم سحبوا تأييدهم لنتائج الدراسة.

وقال الباحثون إن شركة Surgisphere التي وفرت معلومات الدراسة لم تقدم مجموعة بيانات كاملة تكفي للمراجعة المستقلة، وأضافوا أنهم أصبحوا "غير قادرين على ضمان صحة مصادر البيانات الأولية".

ونشرت الدراسة المذكورة في مجلة The Lancet الطبية، وأثارت ضجة كبيرة دفعت بمنظمة الصحة إلى تعليق تجارب عقار "هيدروكسي كلوروكين" قبل أن تستأنفها في وقت لاحق.

و"هيدروكسي كلوروكين" عقار لعلاج الملاريا، غير أن العديد من البلدان استخدمته لعلاج مرضى كورونا، على الرغم من عدم توفر أدلة دامغة على فعاليته.

المصدر: وكالات


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