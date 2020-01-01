تعافى من كورونا .. ايران تفرج على ضابط امريكي مقابل الافراج عن عالم ايراني

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي الافراج عن الاميركي مايكل وايت من الاعتقال في ايران.

وقال عباس موسوي، إن هذا المعتقل شمله العفو بعد احراز رضا المدعين عليه وبالنظر الى قضاء جزء من حكمه في السجن ومع الاخذ بنظر الاعتبار شؤون حقوق الانسان فقد أفرج عنه اليوم الخميس المصادف 4 حزيران/ يونيو من المعتقل وفق حكم اصدره القاضي وخرج من أرض البلاد.

واضاف موسوي: إن وايت منح الاجازة بعد تفشي فيروس كورونا في البلاد وفق قرار عام صادر عن رئيس القضاء الايراني وبسبب عدم وجود أي من ذويه في ايران لذلك سلم الى السفارة السويسرية في طهران باعتبارها راعية المصالح الاميركية في ايران.

وتابع: إنه خلال هذه الفترة، وبسبب ظهور علامات للاشتباه باصابته بفيروس كورونا، خضع هذا الشخص للرقابة والعلاج وبعد الاطمئنان على سلبية نتيجة الفحص باصابته تم اصدار حكم الافراج عنه.

ولفت موسوي الى انه بالتزامن مع اطلاق سراح وايت تم الافراج عن العالم الايراني مجيد طاهري الذي اعتقل باسباب لااساس لها في اميركا.