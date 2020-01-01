مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين ويحرقون حقول القمح

الخميس, 4 حزيران 2020 الساعة 21:15 | سياسة, عربي

مستوطنون يعتدون على أراضي الفلسطينيين ويحرقون حقول القمح

جهينة نيوز:

اعتدى مستوطنون إسرائيليون اليوم على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس بالضفة الغربية وأضرموا النار بحقول القمح وقطعوا عشرات أشجار الزيتون.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس لوكالة معا بأن مستوطنين اقتحموا قرية بورين جنوب نابلس واعتدوا على الأراضي الزراعية وقطعوا 40 شجرة زيتون كما أضرموا النار في حقول القمح.

وتقتحم مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي وتعتدي على الفلسطينيين وتخرب ممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها


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