لبنان .. “القومي” دان “قانون قيصر”: للوقوف بحزم ضد الاجراءات الأميركية وإفشالها

جهينة نيوز:

دان الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في بيان له الخميس “الاجراءات القسرية التي تتخذها الولايات المتحدة الأميركية ضد سورية، لا سيما ما يسمى (قانون قيصر) الذي يرمي إلى تشديد الحصار على سورية ومنع السوريين من التنفس اقتصاديا”، وأكد ان “هذا انتهاك خطير لحقوق الانسان ولأبسط القواعد والقيم الأخلاقية والانسانية”.

واشار البيان الى ان “هذا القانون الأميركي، وما يرمي اليه، يؤكد بأن الولايات المتحدة التي سقطت من عالم الانسانية، باتت إلى جانب العدو الصهيوني العنصري الاستيطاني، العدو الأول للانسانية جمعاء، لأنها من خلال هذا الاجراء القسري القهري إنما تتعمد تجويع شعب بأكمله، وهذه من أخطر انواع الجرائم التي ترتكب ضد الانسانية”.

وأضاف البيان “لقد بات واضحا، أن الولايات المتحدة هي صانعة الإرهاب وراعيته، ما يؤكد بأن الحرب الارهابية على سورية، إنما هي حرب أميركية بامتياز، تنفذ بالواسطة عبر دول وأشباه دول وتنظيمات ارهابية ومباشرة من خلال احتلالها لبعض المناطق السورية وقيامها بسرقة النفط وحرق حقول القمح”، وتابع ان “ما يسمى قانون قيصر يندرج في سياق ممارسة الارهاب الاقتصادي، وتجويع السوريين”.

ولفت البيان الى ان “الارهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة بقانون قيصر لا يستهدف سورية وحسب بل يستهدف لبنان والعراق والأردن وروسيا والصين وايران وكل دولة ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية مع سورية”، وتابع “هذا يستدعي الوقوف بحزم ضد الاجراءات الأميركية وافشالها بكل الخطوات والوسائل المتاحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام