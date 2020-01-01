تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة في سورية عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات الى 124 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة في بيان لها تلقت جهينة نيوز نسخة منه انه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في ريف دمشق لشخص يعمل سائق شاحنة على خط سورية - الأردن ما يرفع عدد الإصابات في سورية إلى 124 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه إن حصيلة الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية بلغت حتى اليوم 124 إصابة شفيت منها 53 وتوفيت 6 حالات.

يذكر أن أول إصابة بفيروس كورونا في سورية سجلت في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.