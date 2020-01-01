عن طريق الخطأ.. سيناتورة في المكسيك تظهر عارية عبر الانترنت!

جهينة نيوز:

تعرضت سيناتورة في المكسيك لموقف محرج بعد أن ظهرت عارية خلال اجتماع حكومي عبر الإنترنت قبل أن تعلم أن الكاميرا بدأت بالتصوير.

وبدأ الموقف بحسب صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية عندما تلقت ميتشر (66 عاما) وهي عضو في مجلس الشيوخ المكسيكي، دعوة رسمية لاجتماع حكومي عبر تقنية الفيديو المرئي في 29 ايار عبر منصة زووم، وهو إجراء اتخذته الحكومة المكسيكية خلال جائحة فيروس كورونا لتجنب خطر العدوى.

لكن ونظرا لانعدام خبرتها بالتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقعت السيناتورة ميتشر بالمحظور، وظهرت عارية الصدر أثناء تغييرها ملابسها، من دون أن تدرك أن كاميرا الجهاز تعمل.

وكانت المجموعة المجتمعة تضم نحو 15 عضوا إلى جانب محافظ بنك المكسيك وممثلي الصحافة، وفور تسريب المقطع أصدرت ميتشر اعتذارا عن خطئها غير المقصود وجهلها بأمور التكنولوجيا.