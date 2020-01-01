احتجاجات ضد مجموعات "قسد" المدعومة أمريكيا في مدينة الشدادي بريف الحسكة

جهينة نيوز:

خرج أهالي مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي اليوم بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات مجموعات (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وتنديداً بممارساتها القمعية بحقهم.

وأفادت مصادر أهلية بأن مدينة الشدادي شهدت خروج الأهالي بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات مجموعات (قسد) المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حيث انتشرت الفوضى وحالات الخطف والقتل والاحتكار والتضييق على الأهالي.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين قطعوا الطرقات الرئيسة في المدينة بالإطارات وسط هتافات تندد بممارسات مجموعات (قسد) ضد الأهالي.

يشار إلى أن أهالي الحسكة ودير الزور خرجوا على مدى الأشهر الماضية بالكثير من المظاهرات المنددة بممارسات مجموعات (قسد) حيث كانت تقوم الأخيرة بتفريق المتظاهرين عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وجرح آخرين.