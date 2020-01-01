تونس تعود إلى الحياة الطبيعية عقب أزمة كورونا

جهينة نيوز:

عادت تونس اليوم الخميس الرابع من حزيران الى نسق حياتها الطبيعي بعد رفع القيود التى أقرتها السلطات على التنقل بين المحافظات تصديا لجائحة كورونا.

وحسب وكالة أخبار تونس تم السماح بالتنقل بين المحافظات دون تراخيص، إلى جانب فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وقاعات الأفراح والمساجد ودور العبادة، واستئناف بعض الأنشطة الثقافية في إطار المرحة الثالثة والأخيرة من الحجر الصحي الموجه الذي أقرته السلطات منذ أيار المنقضي.

وأعلنت الحكومة التونسية أن المرحلتين الأولى والثانية من الحجر الصحي الموجه حققتا نتائج إيجابية، وهو ما أثبتته الأرقام الصادرة من وزارة الصحة التي أكدت خلو البلاد من حالات الإصابة المحلية منذ أكثر من أسبوع، باستثناء حالات إصابة وافدة يتم إخضاعها للحجر الصحي الإجباري.

وعاد النشاط الاقتصادي في تونس بنسبة 100% في الوظيفة العمومية وفي الصناعة وعدة أنشطة أخرى.

وفيما يخص قاعات الأفراح تقرر إعادة الفتح مع طاقة استيعاب 50% للقاعات المغلقة و100% للقاعات المفتوحة.

وتستعد تونس لإعادة فتح حدودها الجوية والبرية والبحرية يوم 27 حزيران الجاري كأول بلد عربي يتخذ هذه الخطوة.

يذكر أن المرحلة الثالثة من الحجر الصحي الموجه تنتهي يوم 14 حزيران الجاري، على أن يتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان تونس خالية من فيروس كورونا في حال لم يتطور الوضع الوبائي نحو الأسوأ من جديد.