ايقاف التعامل مع محطة للوقود في محافظة القنيطرة

جهينة نيوز:

أصدر وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم قرارا يقضي بوقف التعامل مع محطة وقود أروى في محافظة القنيطرة نتيجة المخالفة المرتكبة من قبلها في توزيع مادة المازوت اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر .

وقال القرار انه نتيجة التدقيق ببيانات الارصدة وتبيان وجود فرق خارج الحد المسموح به لمادة المازوت بين الرصيد الفعلي والرصيد وفق بيانات البطاقة الذكية في محطة وقود " أروى " في محافظة القنيطرة وبالتالي وجود مخالفة التلاعب في الرصيد وفي عملية بيع مادة المازوت من قبل المحطة المخالفة بحسب بيانات البطاقات الذكية.