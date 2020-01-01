مرور دمشق يتابع عمل التزام التكاسي باللصاقات السعرية ويؤكد على "ثقافة الشكوى"

جهينة نيوز:

أكد رئيس فرع المرور بدمشق استمرار شرطة المرور بالتدقيق والمتابعة لمدى التزام سائقي “التكسي” بوضع اللصاقات ريثما يتم تعديل العدادات داعيا إلى تفعيل ثقافة الشكوى لدى المواطنين وتقديمها بحق كل سائق لا يتقيد بالتعرفة المحددة أو يطالب بزيادة على المبلغ الواجب دفعه وذلك عبر الاتصال بغرفة عمليات فرع مرور دمشق على الرقم 115 أو أي دورية لشرطة المرور.

يذكر أن محافظة دمشق بدأت في العشرين من الشهر الماضي توزيع اللصاقات على سيارات النقل العامة (التكسي) التي توضح المبلغ الواجب دفعه من قبل الراكب إضافة إلى المبلغ الظاهر على شاشة العداد الحالي حيث يضاف مبلغ مئة ليرة إلى شريحة العداد من 31 ليرة سورية إلى 150 ليرة ومن 150 إلى 300 ليرة تتم إضافة 200 ليرة ومن 300 ليرة إلى 450 ليرة يضاف 300 ليرة ومن 450 إلى 600 ليرة يضاف 400 ليرة ومن 600 ليرة وأكثر يضاف مبلغ 500 ليرة