بعد أخذ ورد.. زوال الخلاف بين آل الشيخ والأهلي...

جهينة نيوز:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، في رسالة جديدة وصفها بالأخيرة عن مصير التبرعات التي سيستردها من الأهلي، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين الطرفين.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك"، في تعليقه الذي أرفقه بصورته مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء: محبتي لا حدود لها لمصر، مصر بلدي الثاني التي لها ولقائدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معزه خاصة في قلبي.. كنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية، وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعه وقوة ونظافة قلب ويد.

وأكمل: لكن حدث ماحدث، ومن هذا المنطلق قررت بعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل أن أسهم بكامل المبلغ إن سمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق "تحيا مصر" لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير.

وفي وقت سابق، كشفت تفاصيل اجتماع وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، برئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب من أجل مناقشة ملف رد أموال وهدايا تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن أشرف صبحي ناقش مع الخطيب آليات رد التبرعات التي قام بها تركي آل الشيخ للأهلي، خلال فترة وجوده كرئيس شرفي للنادي، موضحةً أنّ وزير الرياضة المصري طلب من الخطيب التمهل من أجل عرض الأمر على لجنة الفتوى والشؤون القانونية بالوزارة، حتى يمكنها التوصل لصيغة قانونية حول كيفية الحصول على أموال آل الشيخ.

ومن جانبه، أعرب الخطيب عن تقديره لجهود وزير الشباب والرياضة وحرصه على تهيئة الأجواء، وحل كل المشكلات التي تعتري النادي الأهلي والرياضة المصرية بوجه عام.

وكان النادي الأهلي قرر قبول الاستقالة الشرفية لتركي آل الشيخ ورفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف، وخاطب وزارة الرياضة للحصول على الموافقات القانونية لرد الأموال التي حصل عليها.