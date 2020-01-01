وفاة وزير عربي أسبق بفيروس كورونا

الخميس, 4 حزيران 2020 الساعة 13:39 | سياسة, عربي

وفاة وزير عربي أسبق بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

توفي وزير الصحة اليمني الأسبق الدكتور ثابت محسن ناشر فجر اليوم الخميس في العاصمة صنعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي نقلا عن سبوتنيك إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويعد الدكتور ثابت محسن ناشر، مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، أول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.

وكان النائب البارز في مجلس النواب اليمني، صالح السنباني، توفي، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة السودانية الخرطوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.


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