قرار جديد بشأن قضية محمد رمضان والطيار الموقوف

جهينة نيوز:

قررت المحكمة الاقتصادية في مصر تأجيل دعوى الطيار أشرف أبو اليسر المشهور الذي يطالب فيها بتعويض 25 مليون جنيه من الفنان محمد رمضان.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" أجلت المحكمة الجلسة ليوم 6 تموز المقبل.

وطالب محامي الطيار، الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله نظرا للأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها بسببه.

ونشبت أزمة كبيرة بعد أن نشر رمضان صورة على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة.

وعاقبت هيئة الطيران المدني الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.