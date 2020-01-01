الجيش السوري يبدأ تنفيذ المهمات بمقاتلات "ميغ-29" الروسية المحدثة

الخميس, 4 حزيران 2020 الساعة 13:36 | سياسة, محلي

الجيش السوري يبدأ تنفيذ المهمات بمقاتلات

جهينة نيوز:

اعلنت السفارة الروسية في دمشق اليوم الخميس ان الجيش العربي السوري بدأ تنفيذ مهمات بمقاتلات “ميغ-29” الروسية المحدثة التي تسلمتها سورية مؤخرا من روسيا.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر” بحسب موقع “روسيا اليوم” الالكتروني: “تسلم الجيش العربي السوري دفعة جديدة من المقاتلات المحدثة الروسية من طراز ميغ-29 في إطار التعاون العسكري التقني بين بلدينا”.

وأضافت السفارة الروسية: أن “العسكريين السوريين بدأوا للتو تنفيذ مهمات بواسطة هذه الطائرات القتالية”.

وأعلنت سورية في 30 من ايار الماضي أنها تسلمت من الجانب الروسي دفعة من مقاتلات “ميغ-29” المحدثة ضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة “حميميم”.


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