روسيا تفرض غرامات مالية على "فيسبوك" و"تويتر"

جهينة نيوز:

فرضت محكمة روسية غرامات مالية قدرها غرامة قدرها 4 ملايين روبل (نحو 58 ألف دولار)، على شركتي "فيسبوك" و"تويتر"بحسب ما أفادت به الخدمة الفيدرالية في روسيا.

وبدأت الإجراءات التنفيذية للحكم بحق كلا الشركتين الأمريكيتين في 2 حزيران، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأصدرت محكمة "تاغانسكي" بموسكو حكما في شباط الماضي، حكما يقضي بتغريم "تويتر" بمبلغ 4 ملايين روبل، بعد أن ارتأى أنها خالفت قوانين حماية حقوق المستخدم في روسيا وخزنت بيانات المستخدمين الروس في خوادم خارج الأراضي الروسية، لكن "تويتر" حاولت تقديم شكوى للطعن بالحكم وقوبل طلبها بالرفض.

وكانت هيئة الرقابة وحماية حقوق المستخدم في روسيا قد طالبت شركتي "تويتر" و"فيسبوك" عام 2018، باتخاذ إجراءات رسمية لمنع تخزين بيانات المستخدمين الروس على مخدمات تقع خارج حدود البلاد، لكن الإجراءات لم ترض الهيئة لذا قررت فرض غرامات مادية على الشركتين.

وعام 2019، قررت الهيئات المختصة في روسيا زيادة مبلغ الغرامات التي ستفرض على الشركات التي تخالف قوانين حماية مستخدمي الإنترنت، ليصل مبلغ الغرامات إلى 18 مليون روبل (نحو 240 ألف دولار).