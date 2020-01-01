إيران: عودة النشاط التجاري في معبر بازركان وتحصيل 400 ميلون دولاراً من العراق

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الإيرانية، روح الله لطيفي، عن عودة النشاط التجاري في معبر بازركان الحدودي المشترك مع تركيا، بدءاً من صباح اليوم الخميس.

وقال لطيفي: من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بالتوقيت المحلي، أتيح لسائقي الشاحنات الإيرانيين والأتراك استخدام معبر بازركان الحدودي، لنقل الحمولات والسلع التجارية، مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية.

ويأتي القرار بعد أيام من اتصال هاتفي، بين الرئيسين الإيراني حسن روحاني، والتركي رجب أردوغان، أكدا فيه على ضرورة استئناف الحركة التجارية بين البلدين، مع رعاية البروتوكولات الصحية.

إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، أن بلاده حصلت على نصف مستحقات الكهرباء المصدرة إلى العراق، بما يعادل 400 مليون دولار.

وأضاف أركانيان الذي زار بغداد، أمس الأربعاء، أنه تم التوقيع على اتفاقية جديدة لتصدير الكهرباء إلى العراق، مدة عامين.

وأشار إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت سابقاً مع الجانب العراقي لتصدير الكهرباء، لا تتجاوز عاماً واحداً، لكن في هذه الزيارة تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة الكهرباء العراقية مدة عامين 2020 و2021.

ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات من عقوبتها على طهران، لاستيراد الكهرباء من إيران، كان آخرها في نهاية آذار الماضي، بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على طهران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.