ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم بعد أن تسبب صعود الأسهم المدفوع بمؤشرات على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام بتسجيل الذهب أكبر انخفاض يومي منذ الـ 30 من نيسان في الجلسة السابقة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في التعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 95ر1703 دولارات للأوقية الأونصة بعد أن كان تراجع 7ر1 بالمئة أمس فيما صعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1ر0 بالمئة إلى 70ر1705 دولارات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاديوم 3ر1 بالمئة إلى 06ر1923 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 90ر832 دولارا في حين سجلت الفضة تراجعا للجلسة الثالثة على التوالي وهبطت 6ر0 بالمئة إلى 57ر17 دولاراً.

وسجل غرام الذهب في سورية أمس 85000 ليرة سورية للغرام الواحد عيار 12 في حين سجل غرام الذهب عيار 18 "72857" ليرة سورية للغرام الواحد.