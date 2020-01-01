أتمتة معاملات مركبات محافظة حلب وريفها

جهينة نيوز:

كشف وزير النقل المهندس علي حمود عن أتمتة عمل معاملات المركبات بكافة أنواعها في محافظة حلب وريفها كاملاً وإطلاق العمل ببرنامج إدارة معاملات المركبات المركزي في مديرية النقل ودوائرها.

مضيفاً أن البرنامج يمّكن أي مواطن اجراء أي معاملة لمركبته من أي محافظة دون الحاجة لمراجعتها ، كما يسمح بالدخول لمنظومة الدفع الإلكتروني وانجاز المعاملة من منزله او مكتبه إن رغب دون الحاجة لمراجعة مديرية النقل . وهو مايخفف من السفر والمراجعة وتوفير الوقود والكلف والأعباء المالية والمادية ويلغي دور الحلقات الوسيطة ومعقبي المعاملات.

كما بين أن حلب هي التاسعة التي تم ربطها إلكترونياً بعد نجاح العمل في سبع محافظات دمشق - ريف دمشق - حمص - طرطوس - اللاذقية - حماة - إدلب - الرقة.