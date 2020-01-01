اتفاق روسي تركي على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت تركيا اليوم الخميس أنها اتفقت مع روسيا بشأن التعاون والتنسيق في التجارب السريرية للقاحات المبتكرة مؤخرا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا الذي أكد على تواصله مع نظيره الروسي والاتفاق على التعاون والتنسيق بشأن مرحلة التجارب السريرية للقاحات السريرية المتبكرة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال كوجا للوكالة: "أجريت محادثة هاتفية مع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو وتم التوصل إلى اتفاق بشأن العمل المشترك لاختصاصيين من البلدين لابتكار ومتابعة كل ما يتعلق بلقاح وعلاج فيروس كورونا المستجد".

وأضاف كوجا، قائلا: "22 جامعة في تركيا تعمل على تطوير لقاحات ضد الفيروس كورونا، أربعة منها تقوم بالفعل باختبارها على الحيوانات للانتقال إلى مرحلة التجارب السريرية".

وتابع قائلا: "إن مساعي دولة واحدة ليس كافيا وروسيا تطور أيضًا لقاحات واتفقنا على التعاون في التجارب السريرية".

وأشار كوجا أن علماء روس وأتراك سيناقشون خطوات أخرى للتعاون في هذا المجال على الفيديو