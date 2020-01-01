مصر: قرار جديد بشأن الحجر الصحي للعائدين من الخارج!

جهينة نيوز:

قالت وسائل إعلام مصرية يوم امس الأربعاء إن مطار القاهرة الدولي اتخذ قرارا جديدا بشأن الحجر الصحي للعائدين من الخارج.

ومن المقرر أن يرفع مطار القاهرة الدولي الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج على الرحلات الاستثنائية التي تنظمها وزارة الطيران المدني.

وسيكتفي مطار القاهرة بتوقيع الركاب على تعهد كتابي بالعزل المنزلي لعدة أيام للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وبدأ مطار القاهرة في تنفيذ القرار على 450 عالقا وصلوا إلى القاهرة عبر 3 رحلات استثنائية من بيروت، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع".

وسيتم عزل أي شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد داخل المستشفيات، خلال الكشف عليهم في صالات الوصول، عقب عودتهم من الخارج.

​وقررت مصر تمديد تعليق جميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار الفيروس حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت رحلات الطيران المدني سواء القادمة أو المغادرة للمطارات المصرية منذ 19 آذار الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات "الشارتر" لعودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء أربعاء، عن تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 28615. كما تم تسجيل 36 وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 1088.