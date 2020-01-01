تشريح جثة المواطن الامريكي جورج فلويد يؤكد "المفاجأة الكبرى"!

جهينة نيوز:

كشف تقرير تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد مفاجأة بشأن المواطن الأمريكي من أصل أفريقي الذي قتل على يد الشرطة مؤكدا أنه مصابا بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشر التقرير على موقع مكتب الطب الشرعي لمقاطعة هينيبين إحدى مقاطعات ولاية مينيسوتا الأمريكية، "من المعروف أنه حتى 3 نيسان 2020 كان التحليل المخبري للمتوفي للكشف عن فيروس إيجابيا".

وأوضح التقرير أن وجود المرض قد ثبت خلال تشريح الجثة، لأن تحليلات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي أر" يمكن أن تظهر نتيجة إيجابية لفترة طويلة بعد اختفاء المظاهر السريرية للمرض.

واتسعت رقعة الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل فلويد إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى "المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى".