مطربة مصرية تعلن إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس

جهينة نيوز:

أعلنت المطربة المصرية رحمة مساء أمس الأربعاء إصابتها وجميع أفراد أسرتها بفيروس كورونا "المستجد".

وقالت رحمة عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كورونا والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدلية الإسعاف ولا 105 (الخط الساخن لوزارة الصحة) ولا أي حاجه خالص من اللي بنسمعها في التليفزيون ديه حقيقة".

وتحدثت رحمة عن صعوبة في الحصول على علاجات مدرجة ضمن بروتوكول العلاج من كورونا، قبل أن تعود وتعلن حصولها عليه. وشكرت جمهورها في آخر تدوينة لها. قائلة: "أشكركم جميعا، السائق بلغني دلوقت أنهم صرفوا له الدواء كله من صيدلية الإسعاف".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 36 حالة جديدة.