لليوم الثالث.. "أبطال العراق" مستمرة بمداهمة أوكار "داعش"

جهينة نيوز:

باشرت قطعات عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، بتنفيذ عملية لمداهمة أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسة جبال حمرين ضمن اليوم الثالث لعملية "أبطال العراق نصر السيادة".

وقال قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد طالب الموسوي: إن الألوية 23، و24، واللواء الأول والرابع، و110 ضمن عمليات ديالى للحشد وفوج المغاوير في القيادة باشرت، صباح اليوم الخميس، بتنفيذ عملية دهم وتفتيش سلسة جبال حمرين للبحث عن أوكار إرهابيي "داعش" وتدميرها ضمن اليوم الثالث لعملية أبطال العراق نصر السيادة".

وأضاف الموسوي: هذه المنطقة تمتاز بوعورتها وهي متروكة منذ فترة لذلك إرهابيو "داعش" يحاولون استغلالها، مؤكداً أنّ العمليات بالتسيق مع قيادتي كركوك وصلاح الدين.

وكانت القوات الأمنية العراقية، واصلت ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في جنوب غرب محافظة كركوك ضمن المرحلة الثانية من عمليات "أبطال العراق"، وشنت عملية مباغتة في جبال قضاء طوز خورماتو بصلاح الدين والمحاذية لحدود إقليم محافظات الشمال والتي كانت تمثل تهديداً لتلك المناطق وللمحافظات المجاورة.