بعد طردهن.. تأمين فندق للعاملات الإثيوبيات في بيروت

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة العمل في لبنان لميا يمين دويهي في تصريح لها، اليوم الخميس، على وسائل التواصل الإجتماعي عن أنه بمبادرة من وزيرة العمل وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة السياحة تم تأمين فندق للعاملات الأثيوبيات الموجودات أمام القنصلية الإثيوبية.

وعبّرت عن استنكارها في التصريح لهذا المشهد المؤسف وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المقدمين على هذا الانتهاك الإنساني.

وافترشت، يوم أمس، في بيرات عشرات العاملات المنزليات الأرض والوجع يسكن وجوههن. وقالت إحداهنّ إنّ رب عملها لم يعد قادراً على دفع راتبها لا بالدولار ولا بالليرة اللبنانية، فاصطحبها إلى السفارة.

وتجمّعت العاملات الإثيوبيات أمام السفارة من دون مأوى، بعدما تخلّى أصحاب العمل عنهنّ إثر تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعدم قدرتهم على دفع روابتهنّ بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف المرتفع، وما أدّى إلى تفاقم المشكلة، الإقفال القسري لمطار بيروت الدولي، ومثله مطارات العالم من جرّاء تفشي فيروس كورونا، ما حال دون إمكان ترحيلهنّ إلى بلادهنّ.