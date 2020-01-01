الطيران الحربي يستهدف تحركات معادية في ريف حماة

جهينة نيوز:

شنّ طيران الجيش العربي السوري سلسلة غارات جوية استهدفت تحركات معادية وتجمعات تابعة لما يسمى بـ"الحزب الإسلامي التركستاني" الإرهابي بريف حماة الشمالي الغربي شمال غرب سوري.

وبحسب تصريح مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، تمكنت وحدات الرصد والاستطلاع في الجيش العربي السوري تمكّنت من رصد تجمعات كبيرة لمجاميع مسلحة على محاور بلدات العنكاوي والسرمانية وزيزون بسهل الغاب شمال غرب حماة، كانت تتحضر لتنفيذ هجوم باتجاه مواقع الجيش السوري في المنطقة.

وأكد المصدر أن الطيران الحربي شن سلسلة من الغارات المركّزة، مستهدفاً هذه التجمعات بعد تحديد مسارات تحركهم بدقة عبر طائرات الاستطلاع الروسية، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير آليات ومقرات المسلحين، لكن لم يتوافر معلومات دقيقة عن أعداد القتلى والمصابين بصفوفهم حتى الآن.

وعلى التوازي، قالت مصادر محلية في ريف إدلب، إن المجموعات المسلحة وتحديداً تنظيمي "حراس الدين" و"أنصار التوحيد" حشدوا المئات من مسلحيهم على محاور جبل الزاوية وسهل الغاب، وذلك تخوفاً من أي عمل عسكري مرتقب قد تنفذه وحدات من الجيش السوري في المنطقة رداً على التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة التي تستهدف مواقع الجيش بشكل شبه يومي.

وأضافت المصادر أن ما يقارب الـ ١٥٠٠ مسلحاً من كلا التنظيمين توجهوا نحو خطوط التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب، بعدما قاموا بنقل عوائلهم إلى المناطق القريبة من الحدود السورية التركية.