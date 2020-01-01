وزير الكهرباء: زيادة 50 ميغا واط لدعم الصناعة في حلب

جهينة نيوز:

ضمن خطة الحكومة السورية ووزارة الكهرباء لتغذية المناطق المحرة بالطاقة الكهربائية تم، أمس، وضع 8 مراكز تحويلية في الخدمة، منها 6 في حي المشهد و2 في الكلاسة، كما تمت زيادة الكميات الواردة إلى حلب من الكهرباء/50/ ميغا واط لتوفير الكهرباء على مدار الساعة في المناطق الصناعية.

وأكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي خلال لقائه بالكوادر الكهربائية في حلب أنه تمت الموافقة على ثلاثة عقود وبعد إنجازها سيتحسن الوضع الكهربائي في حلب مدينة وريفاً، لافتاً إلى أنه تم توريد /400/ محولة ويُعمل على وضعها بالخدمة خلال الفترة القادمة من هذا العام.

وأوضح خربوطلي أن إستراتيجية الوزارة هذا العام تعتمد على تنفيذ محطة توليد باللاذقية باستطاعة 530 ميغا واط وفي الشين باستطاعة 400ميغا إضافة إلى المجموعة الغازية في اللاذقية وتوضع في الخدمة قريباً، إضافة إلى ثلاث مجموعات استطاعة كل واحدة منها 30 ميغا، إضافة إلى خط للطاقات المتجددة 900ميغا وعقد في المدينة الصناعية لتوليد 30 ميغا.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه يتوجب على عمال الشركة وكل المحافظات العمل على قمع ظاهرة الاستجرار غير المشروع وقمع السرقات وزيادة واردات الجباية، وضبط سلوك بعض العاملين السيئين ومحاسبتهم، مبيناً أن هناك خطة بالتوازي مع تغذية الاحياء التي كان يسيطر عليها الإرهاب سيتم إنارة الريف وخاصة الريف الجنوبي والشرقي