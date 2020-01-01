الخارجية اللبنانية: دعم واسع لموقفنا من اليونيفيل

جهينة نيوز:

أكد وزير الخارجية لبنان ناصيف حتي أن هناك دعم دولي واسع للبنان حول موقفه فيما يتعلق بموضوع قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في جنوب لبنان، مضيفاً: ندرك ذلك من خلال الاتصالات التي نقوم بها.

وقال حتي، اليوم الخميس، في حديث إذاعي في بيروت: نجري اتصالات منذ فترة على مستوى وزارة الخارجية مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتم الاجتماع، أمس، مع سفراء الدول الدائمة العضوية مع الرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب لبحث ملف قوات اليونيفيل، مضيفاً: موقفنا واضح جداً وإننا نؤكد التعاون الوثيق بين الجيش واليونيفيل، ولقد أكد رئيس الجمهورية تمسكنا بقرار مجلس الأمن وأهمية دور اليونيفيل في جنوب لبنان، وأكد عدم جواز المس بعديد اليونيفيل الذي قد يشكل عوائق مستقبلية أمام مهامها.

وأضاف حتي: أكّدنا على ضرورة عدم محاولة تغيير أي من مهام اليونيفيل مع تأكيدنا على التعاون الوثيق القائم المستمر بين الجيش واليونيفيل لحفظ أمن واستقرار جنوب لبنان.