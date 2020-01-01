بعثة سياسية أممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان

جهينة نيوز:

أصدر مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بالإجماع قرارين بشأن السودان، نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في الخرطوم مهمتها دعم المرحلة الانتقالية في البلاد، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

والقرار الذي قضى بتشكيل البعثة السياسية الجديدة واسمها "يونيتامس" أعدت مسودته كل من ألمانيا وبريطانيا واعتمده مجلس الأمن بإجماع أعضائه الخمسة عشر.

وجاء في الوثيقة أن مجلس الأمن يقرر إنشاء بعثة أممية متكاملة للمساعدة في المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لفترة أولية مدتها 12 شهراً.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يعين سريعاً مبعوثاً لرئاسة هذه البعثة الجديدة.

أما القرار الثاني، فيتعلق بتمديد بعثة "يوناميد" في إقليم دارفور، وعلى غرار القرار الأول صاغت مسودته كل من برلين ولندن، ونص على تمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حتى 31 كانون الأول 2020.

كما نصّ على وجوب أن يبقى حتى ذلك التاريخ عديد بعثة يوناميد، من عسكريين وشرطيين، على حاله.