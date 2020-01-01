مطالب بتوسيع ملاك جامعة حلب

الخميس, 4 حزيران 2020 الساعة 11:26 | سياسة, محلي

مطالب بتوسيع ملاك جامعة حلب

جهينة نيوز:

طالب أعضاء مجلس جامعة حلب خلال اللقاء مع لجنة المتابعة الوزارية لمحافظة حلب برئاسة وزير الموارد المائية المهندس" حسين عرنوس" زيادة تعويضات أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين وتوسيع ملاك جامعة حلب ورفدها بالكوادر التدريسية والإدارية والتوسع بإقامة السكن الجامعي وتنفيذ عقدة طرقية في ساحة الجامعة لتخفيف الازدحام المروري، ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية اللازمة لتحسين الواقع المعيشي ومواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتطوير المخابر وإعادة النظر بوضع الأستاذ الجامعي والمطالبة باستقلال الجامعات في قراراتها وتزويد المشافي الجامعية بأجهزة التنفس الصناعي وزيادة الدعم للمشافي الجامعية والتابعة لوزارة الصحة .

وأكد عرنوس أن جامعة حلب لم تكن بعيدة عن الدعم لكل المشاريع التي تجري في حلب، منوهاً بدورها في العديد من الدراسات العلمية والاقتصادية والهندسية التي تصب في خدمة المجتمع ، موضحاً أن الحكومة تبذل كل ما يمكن لتعود حلب إلى نشاطها الاقتصادي حيث تم تنفيذ أكثر من 1881 مشروعاً و بلغت قيمة المشاريع المنفذة في حلب 104 مليار ليرة سورية ، وفي مجال الكهرباء سيتم وضع /400/ مركز تحويل كهربائي في الخدمة خلال العام الحالي


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