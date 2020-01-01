ترامب يرد على ماتيس: كلب مسعور

جهينة نيوز:

علّق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الهجوم اللاذع الذي شنه عليه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتاً إلى أسباب طرده من منصبه.

جاء ذلك في تغريدتين لترامب، قال فيهما: لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا حظينا بشرف طرد جيمس ماتيس، أكثر جنرال مبالغ في تقديره، طلبت منه تقديم الاستقالة وكان شعوري رائعاً حول ذلك، كان لقبه أنه فوضوي ولم يعجبني وغيّرته إلى لقب الكلب المسعور.

وتابع ترامب في تغريدة أخرى: قوته لم تكمن في العسكرية، بل في العلاقات العامة الشخصية، أعطيته حياة جديدة وأموراً للقيام بها، ومعارك لينتصر بها، ولكنه نادراً ما فعل.. لم يعجبني أسلوبه في القيادة أو الكثير من الأمور الأخرى به، والكثيرون يوافقوني على ذلك، سعيد أنه ذهب.

يأتي ذلك عقب تصريحات أطلقها ماتيس، أمس الأربعاء، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق بأمريكا بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة: دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين ولا يحاول حتى التظاهر بالقيام بذلك، عوضا عن ذلك هو يحاول أن يفرقنا.. نحن نشهد تداعيات ثلاث سنوات من دون قيادة ناضجة.