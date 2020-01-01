بالصور - انتشار ميليشيات مسلحة من البيض في الشوارع الامريكية لقمع المحتجين

جهينة نيوز:

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور و مشاهد تظهر انتشار ميليشيات من البيض ذوي الاصول البريطانية مسلحين و بعضهم يقوم بالاعتداء على المحتجين دون معرفة خلفيتهم اذا كانوا من الشركات الامنية الامريكية التي تنفذ عادة اعمال قذرة لصالح القوات الامريكية.

و زعمت وسائل اعلام ان الميليشيات لقمع السرقات التي تحدث في حين سجل وفاة رجل اسود على يد الميلشيات الامريكية (صورة مرفقة).

و يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية تشهد احتجاجات واسعة ضد التمييز العنصرية على اثر مقتل الشاب جورج فلويد على يد الشرطة الامريكية و شهدت الاحتجاجات دخول مندسين نفذوا اعمال سرقة و نهب لتبرير استعمال العنف و القمع ضد الاحتجاجات السلمية