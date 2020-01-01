أبراج الخميس 4 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مقتدر وطموح ويبدو أحياناً متحفظاً وغير مبالي.. كريم وصادق ويحب المعرفة ولطيف وهادئ ..نادراً مايخطئ..

الفترة القادمة: ولادة جديدة ويحصل على تكريم ويحصل على ممتلكات وزواج للبعض ورحلة للبعض الآخر.. الشهور المقبلة للعمل وفرصة لتولي مسؤولية وتأمين ترقية ولقاءات اجتماعية.

الحمل:

أمور مالية تتعلق بديون أو إعادة النظر بمال مشترك.. فعل ورد فعل بسبب الذكريات القديمة بانتقال القمر إلى برج القوس مساءً تتجدد الرغبة لديك بالسفر وتنسى الماضي وتنقلب الأحوال كلها لمصلحتك.. أمور حافلة بالعمل والحياة الشخصية، لكن وجود القمر في برج القوس مساءً يتطلب منك تجنب الدخول إلى أماكن مجهولة.

الثور:

ركز على الشراكة وابتعد عن الشك والغيرة واضبط أعصابك فاليوم يحمل تأجيلاً وتأخيراً ومشكلات بالحياة الزوجية والعاطفية لذلك انتبه وكن دبلوماسياً حتى ينتقل القمر إلى التغييرات مساء وتعرف كيف تلتقط الفرص واعمل ضبطاً للميزانية وكن حذراً.

الجوزاء:

ضغوط وتراكم أعمال.. حاول كيف تلتقط الفرص وابتعد عن المغامرات والتسرع والتهور حتى تنهي أعمالك.. وفي المساء تسجل بعض الخلافات وهذا يسبب لك بعض التوتر، لكن دعم علاقتك مع الشركاء حتى تصل إلى حلول إيجابية.

السرطان:

فرص وحظ .. تقبل المشكلات بهدوء.. فترة تغلغل مثل المغناطيس بين الأصدقاء والأحبة وفرص مالية وأخبار حلوة.. بانتقال القمر إلى القوس نرى وضع صحي سلبي ونفسي لذلك لا تؤجل عملك ولا تفكر بالانسحاب لاسيما هناك في المساء مواجهة وانفعال.

الأسد:

طباعك متقلبة بسبب أعباء عائلي لكن لاتخيب أمل العائلة بك.. كن حذراً على صعيد التعامل معهم لأن المساء فيه أجواء إيجابية وتنجز أعمالك بأفضل طريقة وتضع النقاط على الحروف وتكون قيادياً وتفرض شروطك.

العذراء:

بداية ناجحة إذا أحببت الارتباط بالأهل والأحبة ولا تدخل بمغامرات غير مضمون.. سفر وحركة مع أهل أو صديق وحول خيالك إلى حقيقة في المساء قد تكون حساساً نوعاً ما.. في الأيام القادمة نراك مستنفراً وتتنامى خلافات وأمور منزلية وعائلية وعليك الإيمان بقدرك حتى تفتح صفحة جديدة.

الميزان:

مشغول بأمور مالية وتراجع حساباتك بسبب زيادة النفقات وتعزز وجودك وتقوى نشاطاتك وفي المساء نرى أن القمر انتقل إلى القوس تقدر أن تعبر عن ذاتك وفرص فيها حركة وفكر واتصالات ولاتغضب حتى لاتهدر طاقاتك لأنك في المساء ستسمع أخباراً جميلة.

العقرب:

بما أن القمر في برجك مايزال يدعمك وتحسب أمورك وتنشغل بأمور جديدة.. وفي المساء ينتقل القمر من برجك وتكون مستنفراً وتتراكم عليك المصاريف اضبط ميزانيتك وأجّل صرف الأموال وممكن أن تجد أشياء كانت ضائعة أو تتلقى هدية.

القوس:

نهار متعب لافائدة من التصدي لأي شيء سلبي احتفظ ببرودة أعصابك حتى يصل القمر إلى برجك في المساء وتكون لديك فرصة جيدة لتحسين مطالبك وثقتك بنفسك تزداد.

الجدي:

نهار جيد ولقاءات وتطورات اجتماعية وكن حنوناً بالمقابل وفي المساء يدور دولاب الحظ ماعليك إلا الانتباه على صحتك والابتعاد عن القلق والتوتر.

الدلو:

انتبه على عملك واحتمال أن يتسبب أحدكم بإحباطك لذلك ابتعد عن هكذا أشخاص وفي المساء اعتمد على الزملاء والأصدقاء المخلصين وبإمكانك مصالحة بعد خلاف وتحقيق أحلامك ودعواتك وحضور حفلات.

الحوت:

مبادرة جديدة وعمل جديد وزوّار وتفكير بسفر أو أوراق.. في المساء تجد نفسك بمواجهة تتطلب التّركيز على العمل واستنفار جميع إمكانياتك والحرص على علاقتك بالمحيطين بك.