مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة تنتقد العنصرية في اميركا

جهينة نيوز:

انتقدت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ميشل باتشيله بشدة التمييز العنصري في اميركا واضطهاد المواطنين السود في هذا البلد.

وطالبت باتشيله، في تصريح أدلت به اليوم الاربعاء، السلطات الاميركية منح الضمانات للصحفيين بهذا البلد للقيام بنشاطاتهم بحرية دون قمع أو عنف وشنّ هجمات عليهم اثناء تغطية الاحتجاجات الجارية في الولايات الاميركية عقب مقتل المواطن جورج فلويد على يد ضابط في الشرطة بدوافع عنصرية.

واوردت وكالات الانباء ان الشرطة هاجمت الصحفيين اثناء نشاطاتهم في تغطية الاحتجاجات الجارية بهذا البلد