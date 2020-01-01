بعد تدخل الجيش للقمع... البيت الأبيض يبرر استخدام القوة ضد المتظاهرين

جهينة نيوز:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن تطبيق القانون تم بمستوى مناسب من القوة عند تفريق الاحتجاجات في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأضافت أن خدمات الأمن الأمريكية عند إلقاء الطوب عليها، وزجاجات المياه المجمدة لها الحق في التصرف. لقد تصرفوا بمستوى مناسب من القوة لحماية أنفسهم وحماية المواطنين العاديين وحماية المتظاهرين السلميين الذين كانوا بينهم أيضًا".

و يشار الى ان وحدات من الجيش الامريكي تدخلت لقمع المحتجين في واشنطن .

و يوم امس امتدح ترامب العنف ضد المحتجين و شكر نفسه و كتب ترامب على تويتر: "في واشنطن لم تكن هناك مشاكل الليلة الماضية. الكثير من الاعتقالات. عمل ممتاز من جميع الجهات. قوة هائلة. هيمنة... (شكراً، الرئيس ترامب)".

وأجج مقتل جورج فلويد، غضبا واسعا في عدة أماكن في الولايات المتحدة، حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو خنقه من قبل رجل شرطة، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وتم إحراق العديد من السيارات والمنشآت