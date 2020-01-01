انتاج النفط الأمريكي يهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2018

جهينة نيوز:

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي 200 ألف برميل يوميا إلى 11.2 مليون برميل يوميا.

ويعد ذلك أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2010.

وتقف الولايات المتحدة على عتبة تسجيل انهيار قياسي في إنتاج النفط، مع انخفاض عدد الحفارات العاملة إلى أدنى مستوى في التاريخ، تزامنا مع إعلان شركات طاقة أمريكية إفلاسها ووقف أنشطتها.

وفي ظل تراجع العمليات والإعلان عن حالات الإفلاس فإن الولايات المتحدة قد تفقد نحو ثلث صناعة النفط الصخري، الأمر الذي سيتطلب سنوات لتعافيها، وفقا لتوقعات "Shale Profile Analytics".

كما أشارت بيانات نشرها مكتب المحاماة Haynes & Boone في آواخر شهر مايو، إلى أنه منذ بداية العام الجاري شرع 17 منتجا للنفط في إجراءات الإفلاس، في ظل ديون مجتمعة تبلغ 14 مليار دولار، ومن ضمن الشركات التي أعلنت بدء إجراءات الإفلاس، منتجون كبار للنفط الصخري مثل "California Resources" و"Chesapeake Energy".

وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت في العام 2019 دول العالم بإنتاج النفط، حيث سبقت روسيا والسعودية، وساعد أمريكا على تحقيق ذلك انتاج النفط الصخري.

المصدر: رويترز