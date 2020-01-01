الآلاف يتظاهرون في العاصمة البريطانية دعماً للاحتجاجات في أمريكا

جهينة نيوز:

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة البريطانية لندن اليوم دعماً للمتظاهرين الأمريكيين وتنديداً بجريمة قتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية ورفضاً للتمييز العنصري في أمريكا وبريطانيا أيضاً.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن احتجاجات واسعة نظمتها عدة جمعيات شهدتها شوارع لندن وخاصة في ساحة هايد بارك كورنر في قلب العاصمة حيث رفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لحقوق المواطنين من أصول إفريقية أبرزها “لا سلام دون عدالة” و “يجب تحقيق العدالة” و “لا سلم دون إجراء تحقيقات منصفة بالجرائم التي تقترف بحق السود” مؤكدين أن الشرطة الأمريكية لم تتوان خلال السنوات الأخيرة عن استخدام العنف ضد المواطنين من أصول إفريقية.

وردد المتظاهرون “بريطانيا ليست بريئة من العنصرية” مطالبين حكومتهم بإيقاف بيع السلاح المطاطي والغازات والقنابل المسيلة للدموع إلى الولايات المتحدة مؤكدين أن المظاهرات ستستمر ولا سيما خلال العطلة الأسبوعية وذلك طالما أن العنصرية متجذرة في المؤسسات الغربية وخاصة في بريطانيا والولايات المتحدة.

ولليوم الثامن على التوالي تستمر موجة الاحتجاجات العارمة في الولايات المتحدة الأمريكية وما لحق بها من فوضى وأعمال عنف عقب مقتل جورج فلويد المواطن من أصول إفريقية خنقاً بعدما جثم الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا حيث شملت المظاهرات نحو 140 مدينة أمريكية كما امتدت إلى خارج الولايات المتحدة