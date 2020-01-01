ترامب يزعم أنه لم يهرب إلى مخبئه بل كان “يتفقده”

جهينة نيوز:

رغم كل التقارير التي أكدت اختباء الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال المظاهرات الاحتجاجية أمام بوابات البيت الأبيض الخارجية زعم الأخير أنه توجه إلى المخبأ “ليتفقده”.

وادعى ترامب في حديث لإذاعة فوكس نيوز تعليقاً على هروبه “إنها معلومات خاطئة” مضيفاً أنه توجه إلى المخبأ “مرتين أو ثلاث مرات خلال الأيام الماضية” وأنه “في كل مرة يقوم بذلك بغية تفقد المكان”.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز عن قيام جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض بنقل ترامب وأفراد عائلته إلى مخبأ محصن تحت الأرض بالبيت الأبيض جراء احتدام الاحتجاجات في محيط القصر الرئاسي الأميركي.

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع مدن أميركية رئيسية لليوم الثامن على التوالي من الاحتجاجات التي تتصاعد تعبيراً عن الغضب على جريمة قتل جورج فلويد الأميركي من أصول إفريقية خنقاً من قبل الشرطة