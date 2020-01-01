العالم الايراني المعتقل في اميركا يعود الى بلاده

الأربعاء, 3 حزيران 2020 الساعة 18:37 | سياسة, عالمي

العالم الايراني المعتقل في اميركا يعود الى بلاده

جهينة نيوز:

وصل صباح اليوم الاربعاء العالم الايراني البرفسور " سيروس عسكري" الى بلاده بعد جهود دبلوماسية بذلت لاطلاق سراحه و ذلك بحسب ما ذكرت وكالة انباء فارس.

وكان الدكتور المهندس سيروس عسكري، البالغ من العمر 59 عاما قد برئ في نوفمبر 2019 من تهمة سرقة أسرار تجارية تتعلق بأنشطته الأكاديمية في جامعة ولاية أوهايو، وكان من المقرر ان يعود الى البلاد في ذلك الوقت لكن دائرة الهجرة الأمريكية احتجزته بحجة بطلان تاشيرة دخوله.

وکان وزير الخارجية محمد جواد ظريف قد اعلن یوم امس الثلاثاء أن الطائرة التي تقل الدكتور سيروس عسكري قد أقلعت من امريكا متوجهة الى ايران.

وكتب ظريف على صفحته في اينستغرام: مرحبا أيها الأصدقاء، أخبار سارة، الدكتور سيروس عسكري في طريقه الى ايران.


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