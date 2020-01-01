الدفاع الروسية تعلن نجاح اختبار لقاح لكورونا على القرود

جهينة نيوز:

أظهرت تجارب ما قبل السريرية على لقاح ضد الفيروس التاجي، أجريت في معهد مختص تابع لوزارة الدفاع الروسي على قردة وحيوان الهامستر، سلامة الدواء وفعاليته الوقائية.

وقال سيرغي بوريسيفيتش، رئيس معهد البحوث المركزي 48 التابع لوزارة الدفاع الروسية: "في إطار البحوث ما قبل السريرية، أكمل متخصصون من المعهد المركزي الثامن والأربعين لوزارة الدفاع في روسيا تجارب على نوعين من الحيوانات: القرود والهامستر. وتم إثبات والتأكيد من سلامة الدواء وفعاليته الوقائية".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في هذا الشأن بأنه تم اختيار 50 متطوعا لاختبار اللقاح على البشر، وقد وصلوا إلى المؤسسة المختصة لبدء عمليات الاختبار.

وأوضح بوريسيفيتش أن المتطوعين هم 45 رجلا وخمس نساء تتراوح أعمارهم بين 25 و50 عاما، ويتمتعون بصحة جيدة ومن دون عادات ضارة، مشيرا كذلك إلى وجود 10 من العاملين في المجال الطبي بين هؤلاء المتطوعين، بما في ذلك 3 أطباء.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين أن المعهد المركزي الثامن والأربعين للأبحاث بالتعاون مع مركز البحوث الوطني لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، يعكف على تطوير لقاح ضد عدوى الفيروس التاجي الجديد، وسيتم وفق المقرر، الانتهاء من التجارب السريرية على اللقاح قبل نهاية يوليو.

يذكر أن معهد الأبحاث المركزي الثامن والأربعين التابع لوزارة الدفاع الروسية، قد أنجز بنجاح سابقا دراسة واختبر سلامة ومناعة وفعالية لقاحات الهندسة الوراثية لحمى إيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية ولقاح الإنفلونزا الشامل.

المصدر: تاس