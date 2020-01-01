برلين: ترامب يصب الزيت على النار باستخدامه القوة ضد المتظاهرين

جهينة نيوز:

أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر قوات عسكرية لقمع الاحتجاجات على خلفية جريمة قتل رجل من أصول أفريقية تسمه جورج فلويد على أيدي الشرطة الأميركية.

وقال ماس لمجلة دير شبيغل الألمانية: “ترامب يصب الزيت على النار باستخدامه القوة ضد المتظاهرين” مشيراً إلى أن “العنف يثير مزيداً من العنف”.

وكان ماس وصف أمس هذه الاحتجاجات بـ “المفهومة والأكثر من مشروعة”.

ويواجه ترامب حركة احتجاج عارمة في حدث هو الأخطر في ولايته مع نزول آلاف الأميركيين إلى الشوارع احتجاجاً على العنف الذي تمارسه الشرطة والعنصرية والتفاوت الاجتماعي تضاف إليها أزمة انتشار فيروس كورونا حيث فرض حظر التجول في عشرات المدن الأميركية وبمستويات لم تشهدها البلاد منذ أعمال الشغب التي أعقبت اغتيال مارتن لوثر كينغ عام 1968 وانتشر الحرس الوطني في 23 ولاية والعاصمة واشنطن.