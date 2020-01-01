بينهم 9 آلاف سوري.. دولة خليجية تستعد لترحيل 120 ألف مخالف للإقامة!

جهينة نيوز:

تناقلت وسائل إعلام أنباء عن قرار بإبعاد 120 ألف مقيم في الكويت، مخالف لنظام الإقامة، وبانتظار التطبيق من الجهات المعنية خلال الفترة القادمة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، إن 120 ألف مقيم من المخالفين للإقامة المسجلين على أجهزة الحاسب الآلي في وزارتي الداخلية والشؤون لن يستطيعوا تجديد إقاماتهم حتى لو دفعوا الغرامات المستحقة عليهم، والبالغة نحو 72 مليون دينار وأن مصيرهم الإبعاد، مهما طالت مدة اختفائهم وبقائهم داخل البلاد بعيدا عن أعين الأمن.

وأوضحت أن هؤلاء المخالفين تم وضع "بلوك" على أسمائهم، لأنهم رفضوا التقدم طواعية ومن دون عذر الى مراكز استقبال مخالفي الإقامة خلال شهر أبريل المنصرم، ولم يستفيدوا من المهلة الإنسانية التي قدمتها لهم وزارة الداخلية لمغادرة البلاد بأمان من دون دفع الغرامات المستحقة عليهم، ومن دون تحملهم تكاليف السفر، فضلاً عن منحهم أحقية العودة الى البلاد مرة أخرى بإجراءات جديدة.

وينتمي الـ120 ألف مخالف إلى أكثر من 15 جنسية حول العالم، ويأتي أبناء الجالية الهندية في صدارتهم بنحو 30 ألف مخالف، يليهم أبناء الجالية البنغالية بـ25 ألفا، ثم المصريون بـ20 ألفا، فالسيلانيون بـ12 ألفا، يليهم الفلبينيون بـ10 آلاف، وسادسا السوريون بـ9 آلاف.