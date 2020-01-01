من بعبدا.. كوبيتش يدعو إلى تعزيز الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش

جهينة نيوز:

دعا ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش لتعزيز وتطوير الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش.

وأكد كوبيتش خلال اجتماع الرئيس ميشال عون مع سفراء الدول الدامئة العضوية في مجلس الأمن استعداد الأمم المتحدة لمساعدة لبنان ودعمه، وقال: كما ذكرتم فخامة الرئيس في كلمتكم، نحن سنراقب دائماً ونرصد ونفيد عن الخروقات للقرار 1701 وسائر القرارات ذات الصلة وسنذكرها في تقاريرنا للأمين العام، حيث نعبّر عن التزامنا الكبير بتطبيق هذا القرار وغيره من القرارات في تعاون وثيق مع بلدكم ومع المؤسسات والسلطات اللبنانية المعنية.

وثمّن في موقفه دعوة الرئيس عون إلى هذا الاجتماع المهم والفريد، وأشار إلى أنّ لبنان شدد من خلال هذا الحدث أمام المجتمع الدولي وبشكل خاص أمام الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على الأهمية الكبرى التي يوليها لعمل القوات الدولية العاملة في الجنوب ولعمل الأمم المتحدة ومساهمة اليونيفيل في حفظ الأمن والسلام في لبنان ومن المهم أن نرى أن اليونيفيل تبقى قوية في قدراتها واستمرار مساهمتها في الحفاظ على الهدوء على حدود الخط الأزرق.

وشدد كوبيتش على تعزيز وتطوير الشراكة بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، معرباً عن تقديره استذكار الرئيس عون الشهداء الذين سقطوا من هذه القوات في سبيل الحفاظ على الهدوء في لبنان.

وأكد من جهة ثانية أهمية مساهمة لبنان ودوره الفاعل في إعداد التقرير المتعلق بالتقييم الذي يقدم إلى الأمين العام، لافتاً إلى أنّ ذلك سيشكل قاعدة للانطلاق في مباحثات مجلس الأمن في ما يتعلق بموازنة "اليونيفيل" وهيكليتها وعديدها وولايتها.