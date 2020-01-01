الصين ردا على بريطانيا.. لا ولاية قضائية لديك على هونغ كونغ!

جهينة نيوز:

ردت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء بشدة على انتقادات القيادة البريطانية لخطط بكين فرض تشريع الأمن القومي الصيني على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.

وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان أثناء موجز صحفي نقلته رويترز بأن بريطانيا لم تعد تحظى بأي سلطة قضائية أو إشراف على مستعمرتها السابقة، مشددا على أن الخطر على استقرار هونغ كونغ وازدهارها يأتي من قوى أجنبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد اتهم السلطات الصينية أمس بـ"تدمير جوهرة هونغ كونغ" من خلال خططها الجديدة، فيما تعهد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بأن بريطانيا "لن تتخلى عن سكان هونغ كونغ" في ظل المستجدات الأخيرة حولها.

وأسفر إعلان الصين عن خطتها لتبني تشريع الأمن القومي وسريا مفعوله على هونغ كونغ عن إعادة تصعيد التوتر حول المستعمرة البريطانية السابقة التي شهدت العام الماضي أكبر موجة اضطرابات اجتماعية منذ إعادة انضمامها إلى الصين عام 1997.