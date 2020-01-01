شاهد ..رسالة جندي اميركي الى ترامب العنصري ..أميركا دمرت الشرق الأوسط

الأربعاء, 3 حزيران 2020 الساعة 15:27 | سياسة, عالمي

شرطي أمريكي يوجه رسالة نارية إلى ترامب.. شاهد ماذا قال عن سورية


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