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شاهد ..رسالة جندي اميركي الى ترامب العنصري ..أميركا دمرت الشرق الأوسط
الأربعاء, 3 حزيران 2020 الساعة 15:27 |
سياسة
,
عالمي
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