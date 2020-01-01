أربعة مليارات ليرة قيمة الاعمال التي ينفذها فرع الطرق والجسور بحماة هذا العام

جهينة نيوز:

يعمل فرع الشركة العامة للطرق والجسور بحماة على تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها وصيانة الطرق وتعبيدها وانشاء الجسور وتشييد الابنية السكنية.

وأوضح مدير الفرع المهندس عماد أبو طوق لسانا ان الفرع ينفذ العديد من المشاريع الحيوية في المحافظة من تعبيد وصيانة الطرق وأعمال أخرى متعاقد عليها مع بعض الجهات العامة وذلك ضمن الاجراءات

الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا لافتا الى أن اجمالي خطة الفرع لعام 2019 كانت 9ر4 مليارات ليرة أنفق منها 393ر3 مليارات بنسبة انجاز بلغت 69 بالمئة اهمها استكمال تنفيذ طريق حماة/سلمية بقيمة 702ر4 مليارات ليرة وأوتوستراد حمص سلمية بقيمة عقدية 982ر2 مليار ليرة وتنفيذ مشروع السكن العمالي في ضاحية الوفاء بقيمة عقدية 166ر2 مليار ليرة والفرع بصدد دراسة تنفيذ ثمانية أبراج أخرى بقيمة ستة مليارات.

وعن خطة العام الحالي أوضح أبو طوق أن اجمالي خطة الفرع تبلغ أربعة مليارات ليرة انفق منها أكثر من 240 مليونا تشمل عدة مشاريع مهمة منها استكمال طريق حماة سلمية وأوتوستراد حمص سلمية ومشروع السكن العمالي في ضاحية الوفاء.

واشار الى وجود مشاريع خدمية مهمة قيد التنفيذ كتأهيل الطرق في توسع المنطقة الصناعية وبناء سور جامعة حماة وبناء خزان عال وخطوط ضخ واسالة في قمحانة وخط اسالة مياه الشرب من مفرق عين الكروم الى كل من خزان العبر والشجر واستبدال شبكة مياه الخندق/الحرة وتنفيذ شبكة الصرف الصحي في ساحة العروبة بحماة وصيانة طريق أثريا/الرصافة وأعمال تعبيد وتزفيت طرقات في بلدة أبوالضهور.

ولفت ابو طوق الى وجود صعوبات تنفيذية تعيق استكمال تنفيذ بعض المشاريع منها التأخر في صرف الكشوف وذلك بسبب نقص التمويل وأيضا وجود اشغالات في مواقع بعض المشاريع كالبيوت السكنية والمشروعات الزراعية.